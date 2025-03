Bloco do P10 fecha Circuito Vip do Carnaval de Manaus nesta quarta-feira (4)

Com muita energia, tradição e irreverência, um dos mais aguardados blocos, o Bloco do P10 promete fechar com chave de ouro O Circuito Vip do Carnaval de Manaus 2025. O bloco conhecido por reunir todos os anos uma multidão para celebrar a folia, será realizado nesta quarta-feira (4), no Espaço Via Torres, localizado na Rua Visconde de Porto Seguro, bairro Parque 10, a partir das 16h.

Com uma programação repleta de atrações imperdíveis, o bloco que já se consolidou como uma das principais manifestações culturais do carnaval de Manaus, promete trazer a energia dos bloquinhos de rua para um espaço com maior conforto e segurança para os foliões. Em edições anteriores, o Bloco do P10 reuniu mais de 100 mil pessoas no estacionamento da Nilton Lins.

A folia começa cedo com a Orquestra Manaus Frevo às 17h00, e segue até as primeiras horas da manhã de quinta-feira, 5, com uma programação diversificada que começa no frevo, passa pelo samba e pagode, e vai até ao eletrônico. Entre as atrações de destaque estão o Grupo Cacildis, Kelton Piloto, Banda Meu Xodó Elétrico, Dennys Salvador, Grupo SDQUÊ, que prometem animar os foliões com muita música e energia. O público também vai poder curtir os sets dos DJs Rogério, Toinho, Sandro Souza, e o fechamento com o Daniel Trindade com o seu DT Elétrico.

O Bloco oferece entrada gratuita para a pista, mas também conta com setores pagos para quem busca uma experiência mais exclusiva. Os foliões podem garantir seus ingressos para o Camarote Stage, que inclui abadá, copo com tirante e duas Brahmas Duplo Malte, além de brindes, tudo por apenas R$60,00 no lote promocional. Já o ingresso para a Área VIP, proporciona visão privilegiada do palco, comodidade e conforto com entrada exclusiva, bares e banheiros exclusivos, podem ser adquiridos por R$30,00 no lote promocional.

Os ingressos antecipados já estão disponíveis pelo site https://zig.tickets/eventos/blocodop10. Para mais informações entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98471-6148.

(*) Com informações da assessoria

