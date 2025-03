Entregador de água é preso após abusar de criança

Um entregador de água de 69 anos foi preso após ser acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, na Vila Concórdia, em Goiânia (GO).

O crime, que foi registrado pelas câmeras de segurança da residência, aconteceu na manhã do último sábado (1) durante uma entrega. A criança, que estava sozinha na hora do ocorrido, relatou o que aconteceu:

“Ele foi deixar água lá fora, aí começou a me tocar, me abraçar, foi colocar a minha mão no ombro dele e começou a pegar nas minhas partes íntimas. Viu as câmeras e falou pra não falar pra ninguém”, disse para a reportagem.