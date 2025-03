Terça de Carnaval chove o equivalente a 10 dias e causa estragos em Manaus

Com 109,6 mm de precipitação, equivalente a 10 dias de chuva, o volume registrado representa 34% do esperado para todo o mês de março.

A terça-feira de Carnaval foi marcada por fortes chuvas em Manaus, causando alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Até às 21h, a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou 109,6 mm de precipitação, o equivalente a 10 dias de chuva, representando 34% do total esperado para todo o mês de março. A Prefeitura já atua de forma emergencial para atender as áreas mais afetadas.

Com o alto volume de chuva em um único dia, a Defesa Civil já contabilizou 32 ocorrências em diferentes pontos da cidade, incluindo:

17 alagamentos , sendo nove na zona Leste, dois na zona Sul, dois na zona Oeste, dois na zona Norte e dois na zona Centro-Oeste;

, sendo nove na zona Leste, dois na zona Sul, dois na zona Oeste, dois na zona Norte e dois na zona Centro-Oeste; 1 ocorrência de bueiro entupido na zona Oeste;

na zona Oeste; 1 desabamento na zona Sul; três desabamentos de muro, sendo um na zona Centro-Sul, um na zona Sul e um na zona Norte;

na zona Sul; três desabamentos de muro, sendo um na zona Centro-Sul, um na zona Sul e um na zona Norte; 5 deslizamentos de barranco , sendo um na zona Norte, dois na zona Leste, um na zona Sul e um na zona Oeste;

, sendo um na zona Norte, dois na zona Leste, um na zona Sul e um na zona Oeste; 5 desabamentos de casa de alvenaria, sendo três na zona Norte, um na zona Sul e um na zona Centro-Sul.

As equipes da Defesa Civil foram prontamente mobilizadas para atender essas ocorrências e minimizar os impactos da chuva, garantindo a segurança e o bem-estar da população. A prefeitura reforça a importância de acompanhar as atualizações meteorológicas e adotar medidas preventivas para evitar acidentes.

A normal climatológica é a média das chuvas registradas ao longo de, pelo menos, 30 anos para o mês de março. Esse índice serve como referência para avaliar se a precipitação está dentro do esperado. Quando o acumulado mensal fica muito acima desse valor é caracterizada uma anomalia positiva; se fica muito abaixo, uma anomalia negativa.

Canal de atendimento 24 horas

Em caso de ocorrências, para assistência imediata, os cidadãos podem entrar em contato ligando para o número alternativo (92) 98802-3547, da Defesa Civil. O Disque 199, canal direto de comunicação com a Defesa Civil, operado 24 horas na sede do CCC, encontra-se temporariamente inoperante devido a falhas da operadora Oi.

É importante ressaltar que o sistema atmosférico é dinâmico e a Prefeitura de Manaus continuará monitorando os dados de previsão para fornecer atualizações, caso haja alterações significativas.

Recomendações

É importante que os residentes de Manaus estejam preparados para as condições do mau tempo e adotem as precauções necessárias. Além disso, é recomendado evitar o acúmulo de água parada, visando prevenir a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Ao dirigir em vias alagadas, é essencial reduzir a velocidade e manter uma distância segura do veículo à frente. Evite transitar por locais alagados e, se necessário, procure rotas alternativas.

