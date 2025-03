Jornalista é encontrado amarrado e morto dentro da própria casa

O jornalista Cristiano Luiz Freitas, de 45 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa no Jardim das Américas, em Curitiba (PR). Ele estava com os braços amarrados e amordaçado, com sinais de pancadas na região da cabeça.

Vizinhos escutaram gritos de socorro e estranharam o portão da residência aberto. A Polícia Militar chegou a ser acionada. No local, não havia sinais de arrombamento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Sistema Integrado de Atendimento de Trauma (Siate) também estiveram no local.

Carreira

Especializado em cinema, Cristiano trabalhou para veículos impressos, televisão e em plataformas digitais. Entre 1999 e 2011, ele foi repórter da Gazeta do Povo.

