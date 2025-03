Contribuintes poderão declarar IR entre 15 de março e 31 de maio

A Receita Federal definiu o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025. Os contribuintes deverão enviar suas informações entre o dia 15 de março e 31 de maio, respeitando o cronograma estabelecido pelo órgão.

Com a proximidade do período de declaração, especialistas recomendam que os contribuintes organizem com antecedência toda a documentação necessária para evitar erros e correr o risco de cair na malha fina. Segundo o Dr. Jorge Coutinho, especialista em direito tributário da JPA Advogados e Associados, a atenção aos prazos e à correta prestação de informações é essencial para evitar problemas futuros com o fisco.

“Muitos contribuintes deixam a declaração para a última hora, o que pode resultar em erros ou na falta de documentos essenciais. O ideal é reunir os comprovantes de renda e despesas dedutíveis com antecedência e, se necessário, contar com a assessoria de um profissional especializado para garantir que todas as informações estejam corretas”, destaca o Dr. Jorge Coutinho.

Os contribuintes que possuem rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pela Receita Federal estão obrigados a declarar. Além disso, quem teve ganhos de capital, operações em bolsa de valores ou recebeu rendimentos isentos e não tributáveis acima do valor estipulado também deve prestar contas ao fisco.

Para realizar a declaração corretamente, é essencial reunir documentos como:

Informe de rendimentos de todas as fontes pagadoras;

Comprovantes de despesas médicas e odontológicas;

Recibos de educação (escolas, faculdades e cursos técnicos);

Comprovantes de contribuições previdenciárias e privadas;

Recibos de aluguéis pagos ou recebidos;

Documentos de bens adquiridos ou vendidos no ano-base;

Comprovantes de doações que possam ser deduzidas;

Extratos bancários e de investimentos, incluindo operações na bolsa de valores.

Para evitar contratempos, especialistas reforçam que é fundamental revisar a declaração antes do envio, conferindo todas as informações declaradas, evitando inconsistências e garantindo a correta prestação de contas. Para mais informações, acesse https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱