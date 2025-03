Suframa participa de missão para transferência de tecnologia nos EUA

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) participa até sexta-feira (7) da “Missão Internacional Fortec e Anprotec 2025” em Washington, Estados Unidos.

A missão, composta por 20 representantes do ecossistema de inovação e transferência de tecnologia do Brasil, inclui universidades, institutos federais, agências da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). O objetivo é fortalecer a inovação tecnológica e estabelecer parcerias estratégicas.

A missão tem duas etapas principais. A primeira, que ocorreu entre 2 e 5 de março, incluiu a participação no Encontro Anual da Association of University Technology Managers (AUTM) 2025, que celebra seus 50 anos.

O evento reúne profissionais de universidades, centros de pesquisa e empresas para discutir tendências, estabelecer parcerias e fomentar negócios no campo da inovação. A AUTM é a principal organização global voltada para a transferência de tecnologia.

A segunda etapa, nos dias 6 e 7 de março, proporcionará aos participantes visitas técnicas a agências governamentais, escritórios de transferência de tecnologia em universidades e à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O objetivo é fortalecer a internacionalização da inovação, identificar novas parcerias e promover o intercâmbio de boas práticas.

Participação da Suframa

Fotos: Layanne Raquel e Divulgação/Suframa

A Suframa está representada pelo superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira; pela procuradora-chefe da Procuradoria Federal junto à Suframa, Diana Azin; e pela coordenadora-geral de Assuntos Institucionais, Layanne Raquel. De acordo com Waldenir Vieira, a participação no evento é uma oportunidade para ampliar conexões e trocar experiências sobre inovação. “A interação com profissionais globais reforça o compromisso da Suframa em promover um ambiente mais competitivo para a inovação na Amazônia Ocidental e no Amapá”, destacou Vieira.

Fortalecimento da inovação na Amazônia

O coordenador da Área de Relações Internacionais da Anprotec, Luís Gustavo Peles, considera a presença da Suframa essencial para atrair investimentos e impulsionar projetos de inovação na região. “Vejo o evento como uma oportunidade para a criação de parcerias estratégicas com universidades e empresas, além de colocar a Amazônia em evidência no cenário global, mostrando o potencial da região para a inovação e a bioeconomia”, afirmou Peles.

Promovendo inovação no Brasil

Fotos: Layanne Raquel e Divulgação/Suframa

A Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) é uma associação sem fins lucrativos que reúne mais de 400 entidades ligadas ao empreendedorismo e à inovação no Brasil. Criada em 1987, a Anprotec é líder no desenvolvimento de incubadoras de empresas e parques tecnológicos.

A Fortec (Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia) também é uma entidade de representação de gestores de inovação em universidades e institutos de pesquisa, além de apoiar a transferência de tecnologia e políticas de inovação. Ambas as associações são fundamentais para o avanço da inovação tecnológica no Brasil.

Com informações da assessoria

