Renato Junior fiscaliza obras e prevê liberação da Avenida Maceió ainda nesta quarta (5)

A Prefeitura de Manaus finalizou, nesta quarta-feira (5), a intervenção na avenida Maceió, no trecho entre a avenida Salvador e a rotatória em frente à Fundação Doutor Thomas (FDT). A obra incluiu a substituição de uma drenagem profunda de mais de 200 metros, utilizando tubos de PVC, mais duráveis e resistentes, no lugar da antiga tubulação de concreto.

A ação faz parte do plano de modernização da infraestrutura viária da cidade, visando maior segurança para motoristas e pedestres.

Chuva atrasa cronograma, mas obra avança

As fortes chuvas que atingiram Manaus nesta semana exigiram ajustes no cronograma. Para evitar perda do trabalho já realizado, foi aplicado um forro sobre o solo-cimento. Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalharam durante a madrugada para compactar o solo e preparar a via para receber a camada final de asfalto e a sinalização horizontal. A previsão é que a obra seja entregue até meia-noite desta quarta-feira.

Avenida estratégica e impacto no trânsito

A avenida Maceió é uma via de grande fluxo, próxima a condomínios residenciais, comércios, o Parque Municipal do Idoso (PMI) e o Detran-AM. Para minimizar transtornos, a intervenção foi realizada durante o período de Carnaval, quando há menor circulação de veículos.

Alerta sobre descarte irregular de lixo

A prefeitura alerta que o descarte irregular de lixo agrava os alagamentos na cidade. Em fevereiro, quase 1.200 bueiros foram desobstruídos, muitos entupidos por móveis e resíduos descartados de forma inadequada. “A natureza devolve o que jogamos nela”, destacou Renato Junior, prefeito em exercício e titular da Seminf.

Monitoramento das chuvas

As chuvas intensas dos últimos dias superaram em 35% a média esperada para março, resultando em 89 ocorrências atendidas pela prefeitura, incluindo 26 alagamentos e 44 obstruções de bueiros. Equipes da Defesa Civil, Semasc, Semulsp e Seminf permanecem mobilizadas para monitorar pontos críticos e garantir a segurança da população.

(*) Com informações da assessoria

