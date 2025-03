As obras começaram na madrugada de quinta-feira, (27), com o foco na modernização da drenagem e recapeamento da avenida.

A Prefeitura de Manaus anunciou que a Avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, será liberada para o tráfego de veículos nesta quarta-feira (5), após obras de recapeamento e modernização da drenagem. O prefeito em exercício, Renato Junior, anunciará a liberação em coletiva de imprensa.

As obras começaram na madrugada de quinta-feira, (27), com o foco na modernização da drenagem e recapeamento da avenida. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estão trabalhando no local, com turnos de 24 horas, para garantir que o prazo seja cumprido. A aplicação do novo asfalto iniciou na rotatória da Fundação Doutor Thomas (FDT) e avançou em direção à Avenida Salvador.

Além do recapeamento, a obra visa resolver um antigo problema da via, a formação de crateras, com a substituição da rede de drenagem. Após a fresagem do asfalto, a equipe de 50 trabalhadores realizará a imprimação, seguido da finalização com os maquinários da Seminf. Essa intervenção trará melhorias significativas para a mobilidade urbana e resolverá de forma definitiva os problemas de drenagem da avenida.

