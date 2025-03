Força-tarefa atende famílias atingidas pela chuva em Manaus

Uma força-tarefa foi montada para atender 103 famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram Manaus na terça-feira (4), com foco na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, área de intervenção do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). A iniciativa reúne órgãos estaduais como a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Social (Sedurb), Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Superintendência de Habitação (Suhab), Defesa Civil do Amazonas e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Durante a chuva, 39 famílias foram abrigadas na Escola Municipal Rui Barbosa Lima, enquanto outras 64 receberam atendimento emergencial na quarta-feira (5/3). A Seas mobilizou 20 técnicos para distribuir refeições e auxiliar nos cadastros, em conjunto com a Suhab. A UGPE priorizou famílias já cadastradas no Prosamin+ para agilizar o reassentamento.

A Defesa Civil do Amazonas realizou o traslado de famílias para casas de parentes, distribuiu cestas básicas e kits de higiene, e avaliou danos em imóveis alagados. A Sejusc identificou prioridades como crianças, idosos, pessoas com deficiência e gestantes, além de oferecer apoio logístico e serviços de cidadania para quem perdeu documentos.

Desde o início das chuvas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram cerca de 190 ocorrências, realizaram 68 resgates e continuam monitorando áreas de risco. Desde 2019, o Governo do Estado já reassentou 1.322 famílias de áreas de alagamento, restando ainda 1 mil famílias para serem atendidas conforme o avanço das obras do Prosamin+.

Leia mais:

VÍDEO: Forte chuva causa transtornos em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱