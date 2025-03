Trecho da Avenida Maceió é liberado após obras de drenagem

O trecho da avenida Maceió, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, foi liberado para o tráfego de veículos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) na noite desta quarta-feira (5).

Após cinco dias de trabalhos intensivos, foram concluídos os serviços de substituição de 200 metros da rede de drenagem, que liga a rua Salvador à rotatória da Fundação Doutor Thomas (FDT). Além disso, o recapeamento da via foi finalizado na mesma noite.

“Substituímos os antigos tubos de concreto por tubos de PVC, mais duráveis, atendendo à determinação do prefeito David Almeida para uma solução definitiva. A obra foi concluída com atraso devido à chuva, mas mantivemos a equipe trabalhando intensamente para minimizar os impactos no trânsito. Agora, entregamos uma avenida modernizada, segura e de qualidade para todos”, afirma o prefeito em exercício e secretário de Obras, Renato Junior.

Os trabalhos na avenida Maceió iniciaram com intensidade e celeridade, demonstrando o comprometimento da Prefeitura de Manaus na modernização da infraestrutura da cidade. Na última quinta-feira (27), o trabalho teve início com a escavação do trecho para a implantação do novo tubo em PVC, marcando o começo das operações na via.

Já na sexta-feira, 28/2, em menos de 24 horas, a equipe da Seminf avançou 30% na instalação da nova rede de drenagem profunda, implantando cerca de 40 metros de extensão da nova tubulação. À noite, o progresso continuou, alcançando 90 metros de implantação da rede de drenagem.

No segundo dia de trabalho, no sábado, 1º/3, as equipes da Seminf avançaram significativamente atingindo 140 metros do novo sistema de drenagem profunda. Na madrugada de domingo, 2/3, foi realizada a implantação do último tubo em PVC, uma fase delicada devido à presença de conexões de concessionárias públicas de água, gás e sistema esgoto.

Durante o dia, os serviços de fresagem na avenida começaram. Ainda na noite de domingo, o serviço de fresagem foi finalizado no trecho que vai da divisa com a rua Salvador até a rotatória da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT).

As equipes deram início a concretagem das calçadas na manhã de segunda-feira, 3/3. No período da tarde, o asfalto começou a ser aplicado na rotatória próxima à Fundação Doutor Thomas, alcançando 95% da obra. Ao todo, são 800 metros de extensão.

Já na terça-feira, 4/3, durante o dia, a Prefeitura de Manaus alcançou 60% da aplicação de asfalto na avenida Maceió, e finalizou os serviços de drenagem nas calçadas.

Durante a manhã desta quarta-feira, 4/3, o asfalto continuou a ser aplicado, com destaque para o avanço no cruzamento da avenida Maceió com a rua Salvador, ao todo foram 700 toneladas de asfalto, trazendo mais agilidade e modernização para a região e trânsito.

Com esse ritmo acelerado e a execução eficaz de cada fase, a Prefeitura de Manaus segue comprometida com a população entregando mais uma obra de qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

Leia mais

