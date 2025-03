Agro dos EUA ataca Trump e diz que Brasil será vencedor de guerra comercial

Inclusão do Brasil soou o alerta no governo sobre a possibilidade de que, em abril, tarifas sejam impostas contra os bens exportados pelo país

Os produtores de soja dos EUA criticam o presidente Donald Trump e alertam que, diante de uma guerra comercial com a China e outros parceiros, o Brasil será o vencedor das políticas protecionistas da Casa Branca. A pressão sobre Washington ocorre num momento em que o governo brasileiro também lança um primeiro esforço para negociar uma saída diplomática e evitar que também seja alvo de tarifas por parte de Trump.

Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin terá uma reunião virtual com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

O encontro ocorre depois de Trump ter citado nominalmente o Brasil em seu discurso no Congresso como um exemplo de um país que adota tarifas “injustas” contra os produtos norte-americanos.

A inclusão do Brasil soou o alerta no governo sobre a possibilidade de que, em abril, tarifas sejam impostas contra os bens exportados pelo país.

A esperança brasileira é de abrir um canal de diálogo e buscar uma solução antes que o caso se transforme em uma guerra comercial. Um dos argumentos do governo Lula é de que os americanos acumularam um superávit comercial de US$ 200 bilhões nos últimos dez anos no fluxo com o Brasil. O governo também vai insistir no fato de que, em média, aplica uma tarifa de 2,7% aos bens americanos e que, entre os principais itens da pauta, vários produtos vendidos pelos EUA entram no mercado nacional isentos de tarifa.

