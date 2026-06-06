Uma tentativa de ajudar um passageiro terminou com uma lancha afundada neste sábado (6), na região de Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu no Rio Amazonas, durante a travessia entre a cidade e a comunidade de Tapará.
Segundo o proprietário da lancha, um homem perdeu o horário de embarque e pediu ajuda para alcançar a balsa. Por isso, ele aceitou levá-lo até a embarcação. No entanto, ao se aproximar da balsa em movimento, perdeu o controle da situação.
“Eu tentei ajudar um rapaz e acabei me ferrando, porque não percebi que ele estava bêbado. Ele pediu para eu levá-lo até a balsa. Como ela não diminuiu a velocidade, tentei encostar ao lado dela em movimento. Aí uma das ondas me pegou e puxou a lancha”, relatou.
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De acordo com testemunhas, as ondas provocadas pela balsa comprometeram a estabilidade da embarcação. Como consequência, a lancha afundou poucos instantes depois da aproximação.
Apesar do susto, moradores e pessoas que estavam nas proximidades agiram rapidamente e retiraram os dois ocupantes da água. Ninguém sofreu ferimentos graves.
Após o acidente, a lancha ficou parcialmente submersa e o proprietário registrou prejuízos materiais.
Além disso, o caso chamou a atenção de moradores da região e reforçou o alerta sobre os riscos da navegação próxima a embarcações de grande porte em áreas de intenso tráfego fluvial.
Até a publicação desta matéria, a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos não haviam se manifestado sobre o acidente.
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