naufrágio

Embarcação afundou após enfrentar ondas provocadas por uma balsa em movimento na região de Santarém, no Pará. Duas pessoas foram resgatadas.

Uma tentativa de ajudar um passageiro terminou com uma lancha afundada neste sábado (6), na região de Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu no Rio Amazonas, durante a travessia entre a cidade e a comunidade de Tapará.

Segundo o proprietário da lancha, um homem perdeu o horário de embarque e pediu ajuda para alcançar a balsa. Por isso, ele aceitou levá-lo até a embarcação. No entanto, ao se aproximar da balsa em movimento, perdeu o controle da situação.

“Eu tentei ajudar um rapaz e acabei me ferrando, porque não percebi que ele estava bêbado. Ele pediu para eu levá-lo até a balsa. Como ela não diminuiu a velocidade, tentei encostar ao lado dela em movimento. Aí uma das ondas me pegou e puxou a lancha”, relatou.

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De acordo com testemunhas, as ondas provocadas pela balsa comprometeram a estabilidade da embarcação. Como consequência, a lancha afundou poucos instantes depois da aproximação.

Apesar do susto, moradores e pessoas que estavam nas proximidades agiram rapidamente e retiraram os dois ocupantes da água. Ninguém sofreu ferimentos graves.

Após o acidente, a lancha ficou parcialmente submersa e o proprietário registrou prejuízos materiais.

Além disso, o caso chamou a atenção de moradores da região e reforçou o alerta sobre os riscos da navegação próxima a embarcações de grande porte em áreas de intenso tráfego fluvial.

Até a publicação desta matéria, a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos não haviam se manifestado sobre o acidente.

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