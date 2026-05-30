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Polícia Militar apreendeu drogas, dinheiro, cartões bancários e celular durante abordagem na zona Centro-Oeste da capital

Policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Alvorada I, na zona Centro-Oeste de Manaus. A ação ocorreu após a corporação receber uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes na região.

Segundo informações da ocorrência, a equipe recebeu os detalhes por meio do serviço Linha Direta. A denúncia indicava que um suspeito vendia drogas nas proximidades da Rua 3, esquina com a Rua C.

Policiais identificaram suspeito durante patrulhamento

Assim que receberam as informações, os policiais seguiram para o endereço indicado. No local, a guarnição encontrou um homem com as características descritas na denúncia.

Durante a abordagem, os agentes localizaram um aparelho celular, dois cartões bancários, R$ 138 em espécie, duas porções de substância com características semelhantes à cocaína e uma porção de material semelhante à droga conhecida como “oxi”.

Equipe encontrou mais drogas durante buscas

Em seguida, os policiais ampliaram as buscas nas proximidades da abordagem. Durante a vistoria, a equipe encontrou uma porção maior de substância semelhante à cocaína escondida em um compartimento de um contador de energia elétrica.

Além disso, a denúncia apontava que o local servia para ocultar entorpecentes. Por isso, os agentes realizaram uma verificação detalhada na área.

Região concentra denúncias de tráfico

Conforme a Polícia Militar, o ponto onde os agentes realizaram a prisão acumula denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Dessa forma, as forças de segurança mantêm monitoramento frequente na região.

Além disso, os órgãos de segurança acompanham a área com atenção especial devido à organização comunitária de eventos para transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Com isso, o fluxo de pessoas aumentou significativamente no local.

Policiais conduziram suspeito à delegacia

Diante da materialidade encontrada, os policiais prenderam o suspeito e o conduziram ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) responsável pela ocorrência.

Segundo a corporação, os agentes utilizaram algemas durante a condução devido à intensa movimentação de pessoas, às diversas rotas de fuga e ao risco de evasão. Além disso, a medida seguiu os critérios previstos na Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por fim, a equipe apresentou o suspeito e todo o material apreendido na unidade policial. Agora, ele poderá responder, em tese, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas.

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