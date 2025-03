Forças de Segurança registram redução de crimes durante o Carnaval no Amazonas

O balanço das Forças de Segurança do Amazonas – Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e Corpo de Bombeiros (CBMAM) – apontou uma redução significativa nos índices criminais durante o período carnavalesco. Houve queda de 18% nos registros de roubo, 36% em roubo de celulares e 11% em furto de celulares. Além disso, as prisões em flagrante aumentaram 118%.

Mais de 4,5 mil servidores atuaram nas ruas de forma integrada para garantir a segurança dos foliões. O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, destacou a redução de 36% no roubo de celulares, resultado do programa RecuperaFone. “A redução no roubo e furto de celulares impacta diretamente outros índices criminais, como homicídios e roubos a coletivos”, afirmou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva, ressaltou que, além do policiamento nos eventos, as ações também focaram em bairros com maior incidência criminal. “A PM apreendeu 30 armas de fogo, recapturou 21 foragidos e recuperou 18 veículos”, explicou.

Aumento de prisões

O delegado Alessandro Albino, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), destacou que o aumento de prisões reflete a eficiência do trabalho policial. “Foram 109 pessoas presas em flagrante, sendo 24 por tráfico, 13 por roubo, 11 por furto e 10 por violência doméstica. Isso mostra a produtividade das polícias”, afirmou.

Ações preventivas

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz, destacou que as equipes atuaram no Sambódromo e na fiscalização de bandas e blocos. “Tivemos apenas ocorrências de pequeno vulto, como mal súbito e excesso de bebidas alcoólicas, sem incidentes graves”, disse.

Muniz também informou que 236 bandas e blocos tiveram seus processos analisados pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança dos eventos. “A Operação Carnaval foi exitosa, fruto da integração entre as forças de segurança em benefício da população”, concluiu.

Leia mais:

Carnaval da Floresta movimenta mercado dos pequenos negócios em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱