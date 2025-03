Estacionamento irregular é alvo de fiscalização no Centro de Manaus

Um estacionamento irregular foi alvo de fiscalização no centro de Manaus nesta sexta-feira (7). A ação foi realizada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o objetivo de manter a ordem no trânsito e coibir irregularidades.

Durante a operação, quatro veículos foram removidos para o parqueamento do IMMU: três por estacionarem em vagas rotativas sem pagamento e um por ocupar vaga destinada a Pessoa com Deficiência (PcD) sem a credencial obrigatória.

Renato Bruno, chefe de Operação do IMMU, explicou que a fiscalização é contínua e ocorre em todas as zonas da cidade. “Estamos fiscalizando condutores que estacionam de forma irregular na área central. O objetivo é garantir a fluidez do trânsito e que os veículos estacionem corretamente. Motociclistas devem procurar vagas específicas, e os motoristas de carros precisam pagar pelo estacionamento rotativo, seja pelo aplicativo ou com um agente da Zona Azul”, destacou.

Na avenida Leonardo Malcher, um veículo foi removido por estacionar irregularmente em vaga especial para idosos e PcDs. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa infração gravíssima resulta em multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

As avenidas Eduardo Ribeiro e Joaquim Nabuco também foram fiscalizadas. O estacionamento irregular na Zona Azul gera multa de R$ 195,23, pontos na CNH e remoção do veículo. Charles Cândido, diretor de Transporte e Mobilidade Urbana da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), reforçou que a operação visa conscientizar os condutores sobre a importância de seguir as regras. “O estacionamento rotativo democratiza o trânsito no centro. Antes, as pessoas davam várias voltas para achar uma vaga. Agora, há vagas disponíveis, mas é preciso usá-las corretamente”, concluiu.

