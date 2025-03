Mulheres têm papel importante no Prosai Parintins

No Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8), a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), destaca a atuação das trabalhadoras envolvidas em uma das obras mais importantes do Governo do Amazonas no interior: o Programa de Saneamento Integrado (Prosai) de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O secretário de estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Marcellus Campêlo, ressalta que a participação das mulheres na equipe técnica do projeto tem sido essencial na execução das obras e na implementação de práticas sustentáveis, que visam melhorar a qualidade de vida da população do município e preservar o meio ambiente. “Entre os destaques dessa atuação está o trabalho de especialistas na área ambiental e de assistência social, que acompanham de perto as ações e buscam soluções inovadoras para o desenvolvimento do projeto”, observa Campêlo.

Para a técnica ambiental Tattiany Kellen de Souza, que acompanha o processo das licenças, das condicionantes e documentações referentes às normativas e legislações ambientais nas obras do Prosai Parintins, o empoderamento feminino vai muito além da presença física da mulher. “Ele significa, antes de tudo, dar voz, vez e visibilidade às mulheres, reconhecendo seu valor e competência”, reforça ela.

“Tenho observado como o empoderamento feminino traz uma visão diferenciada para as práticas sustentáveis. As mulheres têm se tornado ainda mais comprometidas, propondo soluções criativas e eficientes. É essencial que continuemos avançando, garantindo a participação das mulheres em todos os setores, de forma responsável e consciente, especialmente no desenvolvimento de grandes projetos, como o nosso Prosai Parintins”, afirmou Tattiany Kellen.

A assistente social Gislaine Pauxis tem a responsabilidade de manter um diálogo constante com a comunidade, orientando sobre a segurança e a relevância das obras.

Para ela, que nasceu e se formou em Parintins, fazer parte desse projeto tem um significado especial. “Por meio do meu trabalho no Prosai, aproximamos a população do projeto, identificando demandas, orientando sobre segurança e explicando a importância das obras. É gratificante fazer parte de um programa que promove saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para Parintins”, frisou.

Sobre o Prosai

O Prosai Parintins é um programa estadual, executado com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a ser pago pelo Governo do Amazonas. O investimento total é de U$ 87,5 milhões, sendo US$ 70 milhões do BID e U$ 17,5 milhões de contrapartida estadual. O objetivo das intervenções é solucionar problemas ambientais, urbanísticos e sociais no município.

O programa vai promover a requalificação urbanística no entorno da Lagoa da Francesa, abrangendo seis bairros. Além das obras de saneamento básico, que iniciaram em setembro do ano passado, serão reassentadas 832 famílias, cerca 4,1 mil pessoas que vivem em áreas de risco de alagação, em 504 unidades habitacionais que serão construídas pelo Governo do Estado ou outras soluções de moradia de acordo com o perfil dos beneficiários.

Serão construídos um novo mercado, parques urbanos, praças, ciclovias, playgrounds, quadras poliesportivas, quiosques, um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e o Centro de Qualificação da Mulher Parintinense.

(*) Com informações da assessoria

