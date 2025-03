Adolescente é apreendido após participar de sequestro e roubos a postos de gasolina

Um adolescente de 14 anos, que estava envolvido em um sequestro de um homem, de 39 anos, e roubos a postos de combustíveis, foi apreendido. A ação ocorreu na madrugada de sexta-feira (7), no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Por volta das 3h da madrugada, os policiais militares foram acionados, via rede rádio, informando que um motorista de aplicativo havia sido feito refém por um grupo em seu próprio carro e que o veículo estava sendo utilizado para a realização de roubo em postos de gasolina. Ainda segundo a denúncia, o bando estaria armado.

A equipe policial visualizou o veículo na rua Branco e Silva, esquina com a avenida Presidente Kennedy, no bairro Educandos. Os PMs deram ordem para que o grupo parasse o veículo, entretanto, o condutor continuou avançando até a equipe policial. Em seguida, dois suspeitos desceram do carro com a mão na cintura, simulando estar em posse de arma de fogo, caracterizando ameaça ou risco.

Os policiais militares efetuaram disparos, momento em que o refém se desvencilhou dos suspeitos e recebeu o auxílio dos PMs. Um dos integrantes da quadrilha, o adolescente de 14 anos, foi atingido na perna esquerda, sendo socorrido pela equipe policial e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul, e posteriormente à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Os outros suspeitos conseguiram fugir.

A vítima do sequestro, que é motorista de aplicativo, relatou à equipe da 2ª Cicom que foi abordada pelo grupo na avenida Darcy Vargas. Relatou ainda que, após ser rendido, testemunhou roubos em dois postos de gasolina, um localizado na avenida André Araújo e o outro no bairro da Glória. Durante a ação criminosa, os suspeitos teriam utilizado arma de fogo e facas.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais:

Dupla é presa e adolescente é apreendido após roubo a café regional em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱