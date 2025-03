CBF pede exclusão de time do Paraguai após racismo contra jogador do Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) denunciou à Conmebol os atos racistas cometidos por torcedores do Cerro Porteño-PAR contra os jogadores Luighi e Figueiredo, do Palmeiras. O caso aconteceu durante a partida da Libertadores Sub-20, na quinta-feira (6). Além de cobrar punições aos responsáveis, a CBF pediu a exclusão do clube paraguaio do torneio.

CBF cobra punições esportivas

A denúncia, enviada nesta sexta-feira (7), contém 29 páginas e teve elaboração das Diretorias Jurídica e de Governança e Conformidade da CBF. O documento exige tolerância zero contra atos discriminatórios e reforça que o racismo deve ser combatido com sanções severas, que impactem diretamente os clubes envolvidos.

“O que a gente espera da Conmebol é rigor. Basta de racismo e de multas que não levam a nada. Queremos punições esportivas”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A CBF também aponta que a arbitragem não aplicou corretamente o protocolo global da FIFA contra racismo, o que, segundo a entidade, reforça a necessidade de medidas mais eficazes no combate à discriminação no futebol sul-americano.

Agressões racistas e impacto nos atletas

Durante a vitória do Palmeiras por 3 a 0, torcedores do Cerro Porteño imitaram macacos e cuspiram na direção de Luighi e Figueiredo. Após o jogo, visivelmente abalado, Luighi desabafou sobre o ocorrido.

“O futebol deve ser espaço de igualdade e respeito. Por isso, a punição do Cerro Porteño e dos envolvidos não é apenas uma necessidade jurídica, mas uma obrigação moral e institucional, para que o combate ao racismo deixe de ser um discurso vazio e passe a ser uma realidade concreta”, afirma o documento da CBF.

A entidade também argumenta que atos racistas no futebol sul-americano costumam ficar impunes. Além diso, o clube alega que as punições aplicadas até o momento não têm sido suficientes para evitar novos casos.

“Frise-se que a esmagadora maioria das vítimas advém do solo brasileiro”, destaca a denúncia.

Pressão sobre Conmebol e FIFA

Além da Conmebol, a CBF enviou cópias da denúncia para os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Domínguez.

O combate ao racismo no futebol tem sido uma das bandeiras da CBF. A entidade tornou-se a primeira confederação a implementar punições desportivas em seu Regulamento Geral de Competições para casos de discriminação racial.

(*) Com informações de CBF

Leia mais:

Espanha prende três torcedores por racismo contra Raphinha e Yamal, do Barcelona

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱