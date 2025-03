Feiras de Produtos Regionais oferecem peixes frescos durante a Quaresma, em Manaus

Consumidores que buscam peixes frescos e de qualidade durante a Quaresma podem aproveitar as Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Neste fim de semana, sete feiras serão realizadas em Manaus, oferecendo uma variedade de pescados e outros produtos regionais.

Variedade de peixes e fortalecimento da economia local

Entre os destaques estão espécies como matrinxã, tambaqui, pacu, pirarucu e sardinha. Segundo Diego Augusto, gerente de feiras da ADS, o período da Quaresma e da Semana Santa impulsiona a venda de pescado, já que muitas pessoas substituem a carne vermelha por peixes, seguindo tradições religiosas.

Cada feira conta com, em média, três feirantes especializados em pescado, proporcionando uma oportunidade para ampliar vendas e fortalecer a economia local.

Compromisso com a sustentabilidade

A ADS reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Renata Veiga, engenheira de pesca da agência, explica que todos os peixes comercializados nas feiras são provenientes de fontes seguras e legalizadas, respeitando as normas do defeso.

“Nosso objetivo é oferecer produtos de alta qualidade sem comprometer o equilíbrio ambiental, além de promover a piscicultura sustentável no Amazonas”, destacou Renata.

Horários e locais das feiras

Sábado (9/3):

5h às 11h: Centro Cultural Povos da Amazônia (Crespo) e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova).

Centro Cultural Povos da Amazônia (Crespo) e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova). 8h às 13h: Variedade Salmos 91 (Flores).

Variedade Salmos 91 (Flores). 7h às 15h: Rodovia AM-10, sentido Manaus-Rio Preto da Eva.

Domingo (10/3):

6h às 11h: Estacionamento do Complexo Turístico da Ponta Negra.

Estacionamento do Complexo Turístico da Ponta Negra. 7h às 12h: Rodovia AM-010, km 29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva.

Rodovia AM-010, km 29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva. 7h às 14h: Sede da Associação dos Agricultores da comunidade Frederico Veiga (Asacofv), na BR-174, km 2, ramal da Vitória.

Impacto positivo para produtores e consumidores

As feiras da ADS são um importante espaço para o fortalecimento da economia local, garantindo acesso a produtos frescos e de qualidade, enquanto apoiam produtores e feirantes.

