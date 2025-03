O apagão de energia elétrica que atingiu Manaus e alguns municípios do interior do Amazonas, durante a noite de sexta-feira (7), também ocasionou o vazamento de uma tubulação na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

Segundo a concessionária Águas de Manaus, a tubulação apresentou vazamento por conta da oscilação da pressão causada pelo apagão. Ainda de acordo com a empresa, os trabalhos de reparo começaram na madrugada deste sábado (8) e têm previsão de conclusão na tarde de hoje.

Durante o serviço emergencial, bairros das zonas Norte, Oeste e Centro-Oeste, podem ter falta d’água. O abastecimento será restabelecido gradativamente, após a conclusão do serviço, com normalização prevista até o prazo de 48 horas.

Devido à movimentação de máquinas pesadas, o trânsito no local foi alterado, com interdição da via no trecho, no sentido Centro-bairro, nas proximidades do supermercado Carrefour.

Áreas impactadas:

Alvorada I,II e III, Américo Medeiros, Augusto Monte Negro, Bairro União, Belvedere, Bom Jardim, Campo Dourado I,II Celebridade, Cidadão VI, Cidadão XII Comunidade Luís Otavio, Monte Cristo, Comunidade Nobre, Comunidade Peniel, Cond. Alegro, Cond. Conquista Torquato, Cond. Ideal Flores, Cond. Jardim De Flores, Cond. Smart Tapajós, Cond. Símile Parque Das Flores, Conj. Ajuricaba, Conj. Alphaville III,IV Conj. Aripuanã, Conj. Aruanã, Conj. Ayapuá, Conj. Boas Novas, Conj. Campos Elíseos, Conj. Canaã, Conj. Canarana, Conj. Carlos Braga, Conj. Deborah, Conj. Eucalipto, Conj. Galileia II, Conj. Hileia I, II Conj. Ipase, Conj. Itaporanga II Conj. Itapuã, Conj. Jardim Portugal, Conj. Kissia, Conj. Manoa, Bairro da paz, Conjunto, Mundo Novo, Conj. Murici, Conj. Ouro Verde, Conj. Ozias Monteiro, Conj. Parque Das Samambaias, Conj. Renato Souza I, II, Conjunto Vila Da Barra, Conjunto Vila Verde I,II, Conjunto, Vista Bela, Dom Pedro I, II, Eduardo Braga, Fazendinha, Flamanal, Promorar, Francisca Mendes I, II, Jardim Das Américas, Jardim Europa, Jardim Versalhes I, II Jesus Me Deu, João Bosco II, Joao Paulo Suhab,4º Etapa, José Bonifácio, Lírio Do Vale I,II Loteamento Agnus Dey, América Do Sul, Loteamento Canaã, Loteamento Fortaleza, Loteamento Raquel, Manauara II, Monte Cristo, Monte Das Oliveiras, Monte Pascoal, Monte Sinai, Chapada, Nova Cidade, Nova Esperança, Conjunto Cophasa, Nra. do Perpétuo Socorro, Novo Israel I,II Omar Aziz, Osvaldo Frota I,II Parque Eduardo Braga, Parque Florestal, Parque 10, Conjunto Eldorado, parque Santa Etelvina, Ponta Negra, Raio De Sol, Redenção, Vista Bela, Residencial Turim, Riacho Doce I,II e III, Ribeiro Junior, Rio Piorini, Santa Etelvina I, II, Santa Tereza, Santo Agostinho, Santos Dumont, Sergio Pessoa Neto, Sta. Tereza, Sta. Terezinha, Terra Nova I,II, e III, União Da Vitoria, Vale Do Sinai, Vera Cruz, Vila Dos Pássaros, Vila Real, Villa Jardim, Vista Alegre, Vitoria Regia, Vivenda Das Samambaias, Comunidade Nova Vida, Condômino Rubí, Condomínio Paradise SKY, Núcleos, 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, Conjunto Vila Cidade, Colônia Santo António, Condomínio Ametista, Midea, Nossa Senhora da Conceição, Santa Marta, Condomínio Vitali, Álvaro Neves, Vila Palete.

(*) Com informações da assessoria

