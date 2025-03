Feirão do Pescado 2025 terá três pontos de venda em Manaus; confira

Em reunião realizada nesta sexta-feira (7), a equipe técnica da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e a comissão organizadora do Feirão do Pescado definiram os preparativos para a edição de 2025 do evento. Com o apoio do Governo do Estado, o Feirão acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de abril, em três pontos estratégicos de Manaus:

Arena Amadeu Teixeira , na zona centro-sul;

, na zona centro-sul; Centro de Convivência Padre Pedro Vignola , na zona norte;

, na zona norte; Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona sul.

Os horários de funcionamento ainda estão sendo discutidos pela organização.

O encontro teve como objetivo ajustar os aspectos organizacionais e garantir o sucesso da iniciativa, que busca fomentar o consumo de pescado e fortalecer o setor produtivo regional. Além da venda de peixes frescos e de procedência garantida, o evento contará com uma variedade de produtos regionais, como frutas, hortaliças e farinha, diretamente fornecidos por produtores rurais. A programação também inclui um cardápio diversificado, com café da manhã regional, almoço e lanches da tarde, valorizando a gastronomia local e a produção sustentável.

De acordo com a diretora técnica da ADS, Lionilde Gonzaga, a reunião marcou o início da definição de estratégias para aprimorar o evento e atender às expectativas dos consumidores, que buscam qualidade e procedência. “A iniciativa do Feirão do Pescado tem como objetivo principal apoiar os pequenos piscicultores e fomentar a atividade no Amazonas. Trata-se de uma ação estratégica da ADS voltada à promoção de negócios sustentáveis, fortalecendo a cadeia produtiva local”, explicou.

A edição de 2024 do Feirão do Pescado foi um sucesso, com a comercialização de mais de 117 toneladas de peixes, alcançando mais de 45 mil pessoas e movimentando cerca de R$ 2,8 milhões. A produção veio de piscicultores de Manaus, Maués, Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Para 2025, a expectativa é superar esses números e continuar impulsionando a piscicultura e a economia do Amazonas.

