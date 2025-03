Auxílio Estadual garante dignidade de 271 mil famílias chefiadas por mulheres no AM

No Amazonas, o número de famílias chefiadas por mulheres representa 90% dos beneficiários do programa Auxílio Estadual. O número corresponde a 271.761 famílias amazonenses das 300 mil cadastradas no programa em todo o estado.

O Auxílio Estadual é o maior programa de transferência de renda da história do estado, pagando R$ 150 mensais às famílias em situação de vulnerabilidade.

O benefício movimenta R$ 45 milhões no comércio local, garantindo a segurança alimentar, impulsionando o aquecimento econômico de pequenos comerciantes e incrementando a economia dos 62 municípios do estado.

Famílias chefiadas por mulheres são aquelas em que a mulher é a principal responsável pelo sustento da casa e dos filhos. É o caso de Alessandra Silva, de 45 anos.

Dignidade

Mãe solo de quatro filhos, ela destaca a importância do programa não só para a garantia da comida na mesa, mas também para a saúde e fortalecimento de laços. “É uma benção. Permite que eu compre comida que sustenta meus filhos. Isso ajuda não só a assegurar a nossa dignidade, mas também promove a saúde. Acredito que uma refeição preparada em casa, com todo o carinho, faz bem para a saúde e reúne a família. Isso é muito importante”, disse.

Outra família que teve a vida transformada por meio do Auxílio Estadual foi a de Neryane Vasconcelos. Mãe solo e principal provedora da casa, é com a ajuda do programa que ela garante o alimento para ela e seus três filhos. “Mãe sempre se preocupa primeiro com os filhos, se estão bem, o que vão comer. O Auxílio Estadual é de grande ajuda porque sei que posso contar com ele para garantir a comida na mesa todo mês. Sou muito grata por isso”, declarou.

A titular da Seas, Kely Patrícia, destacou que as mulheres são prioridade no Governo do Amazonas e que o Auxílio Estadual vai além de uma ajuda mensal, garantindo a dignidade dessas mulheres. “Desde o início, as mulheres são uma prioridade do governo do Amazonas. Sempre pensamos em estratégias e maneiras de melhorar a vida delas, principalmente aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. O Auxílio Estadual é um instrumento que garante a dignidade e a segurança alimentar dessas mulheres e suas famílias”, disse.

Criado pelo Governo do Amazonas em 2021, o programa é administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e concede crédito mensal de R$ 150 a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

