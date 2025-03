Força-tarefa destrói aeronaves do tráfico e prende piloto com 250 kg de drogas no AM

Dois helicópteros e um avião monomotor de asa fixa usados no tráfico de drogas foram destruídos durante uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AM) no município de Careiro, no Amazonas, entre os dias 3 e 5 de março.

A ação também resultou na identificação de três pistas de pouso clandestinas, utilizadas pelo crime organizado.

Cerca de 4 mil litros de combustível de aviação ilegal foram destruídos para impedir seu uso pelos traficantes.

Além disso, um dos pilotos dos helicópteros foi preso em flagrante, transportando 250 quilos de drogas provenientes do Peru, um fuzil calibre 5.56 e uma pistola de uso restrito.

A operação contou com o apoio da Força Aérea Brasileira, do Exército e da Companhia de Operações Especiais (COE), e integra o esforço contínuo da FICCO/AM no combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas no estado.

O preso foi apresentado à Justiça Federal do Amazonas, que adotará as medidas legais cabíveis.

