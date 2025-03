Cultura, festa e tradição marcam o final de semana em Manaus

O final de semana em Manaus está repleto de eventos culturais imperdíveis, oferecendo opções para todos os gostos. Para os foliões, o Carnaboi termina neste sábado, no Studio 5, com entrada gratuita. O evento mescla a energia do Carnaval com a tradição do boi-bumbá e contará com apresentações de grandes nomes do gênero, com transmissão ao vivo pela Rede Amazônica.

Ainda no clima carnavalesco, o Carnaval do Povão vai movimentar a Alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo.

Neste sábado (8), às 20h, será a vez do desfile das nove escolas do grupo experimental, como Diamante Negro, Imperatriz Manauense, Mocidade da União, Império do Cajual, Do Amor, Marquesa Imperial e União Leste.

Já no domingo (9), a partir das 17h, acontecerá a apuração dos desfiles, o baile infantil Piratas e o encerramento da festa ficará por conta da Banda Forró Festança.

A grande novidade deste ano é que a escola campeã do grupo experimental subirá para o grupo de Acesso B e desfilará no Sambódromo em 2026. O evento tem entrada gratuita.

Dia da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Governo do Amazonas e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa promovem dois eventos especiais. A Exposição Provedoras, que reúne 40 fotografias de 18 fotógrafas, será inaugurada no dia 8 de março, às 19h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro.

A mostra retrata a rotina de mulheres trabalhadoras, como lavadeiras, médicas e artesãs, e ficará aberta ao público até 8 de abril. Além disso, no dia 8 de março, às 15h, será lançado o livro Formas da Brasilidade Feminina, na Biblioteca Pública do Amazonas. A obra reúne crônicas e contos de 21 autoras brasileiras sobre folclore, educação, natureza e a vivência das mulheres no país.

Ainda no sábado (8), o Teatro Gebes Medeiros será palco da Mostra de Filmes de Cineastas Mulheres do Amazonas, a partir das 17h, com entrada gratuita e classificação indicativa de 14 anos. Esta mostra especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher exibe uma seleção de curtas-metragens produzidos por cineastas amazonenses.

Entre as obras estão Doida é a Mãe, dirigido por Elisa Bessa, Os Anseios das Cunhãs, com direção de Regina Melo, Sabores do Tarumã, dirigido por Michelle Moraes, e Pranto Lunar, sob o olhar de Dheik Praia. A mostra oferece uma rica diversidade de temáticas e estilos, dando visibilidade ao trabalho das mulheres no cinema local.

