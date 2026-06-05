Lançamento

A empresária reuniu na obra sua experiência de 13 anos no desenvolvimento de pessoas.

Um dos maiores desafios dos gestores no cenário corporativo atual é entender, que fórmulas prontas não funcionam para equipes diversas. Partindo da ideia de que o segredo do sucesso empresarial está na individualidade, a escritora e empresária Amanda Uchôa lança, nesta sexta-feira, 5 de junho, o livro “Liderança Temperada”. O evento será realizado no Casarão de Ideias, localizado na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Manaus, às 15h.

A obra chega ao mercado com a promessa de ser um guia prático e indispensável para líderes, gestores e empreendedores que buscam alta performance sem perder a humanidade. Unindo autoconhecimento, liderança e gestão de pessoas, o livro utiliza o mapeamento de perfis comportamentais como ferramenta estratégica para transformar o ambiente corporativo.

O ponto central de “Liderança Temperada” desmistifica a gestão tradicional baseada apenas em organogramas e hierarquias. Para Amanda Uchôa, a eficácia de um líder está diretamente ligada à sua capacidade de decifrar as pessoas com quem trabalha.

“A verdade é uma só: você não lidera cargos, você lidera perfis. Quando você entende como cada pessoa pensa, reage e se comunica, tudo muda. Esse livro é sobre parar de tratar todos da mesma forma esperando resultados diferentes”, destaca a autora.

O livro propõe uma imersão na liderança consciente. O leitor é provocado a desenvolver equipes com estratégia, aprendendo a posicionar os profissionais certos nos lugares certos, respeitando suas características e potencializando suas habilidades naturais.

Sobre o livro

Em Liderança Temperada, Amanda Uchôa apresenta uma metodologia prática construída em 13 anos liderando equipes em ambientes de alta pressão: a aplicação da Teoria dos Temperamentos à gestão real de pessoas. Aqui, temperamento não é rótulo. É mapa. Um mapa que revela como cada pessoa reage à pressão, ao conflito, ao feedback, e como o líder pode ajustar sua

abordagem para extrair o melhor de cada perfil, sem perder autoridade nem desperdiçar energia.

Sobre a autora

Amanda Uchôa é especialista em liderança estratégica e análise de temperamentos aplicados ao mundo dos negócios. É criadora e mentora do Método Liderança Temperada, uma metodologia prática que integra autoconhecimento, inteligência emocional e desenvolvimento de líderes de alta performance.

Esposa, mãe de duas meninas e empreendedora, Amanda possui mais de 13 anos de experiência no desenvolvimento de pessoas e na formação de equipes no marketing multinível, tendo treinado e inspirado milhares de líderes em todo o Brasil e na América Latina.

Reconhecida por sua capacidade de transformar comportamento em resultados concretos, tornou-se uma referência na aplicação dos temperamentos como ferramenta estratégica para liderança, vendas e construção de equipes sólidas.

“Acredito que toda pessoa possa ser um líder transformador de pessoas e de resultados.”, escreveu Amanda.

Lançamento

O evento no Casarão de Ideias será uma oportunidade para o público manauara e a classe empresarial local debaterem as novas tendências de mercado, além de garantir o exemplar autografado e conversar diretamente com a autora sobre os bastidores da obra.

Para o mercado editorial e de negócios da região, o lançamento marca o início de um movimento por uma liderança mais inteligente, humana e, sobretudo, eficaz.

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