Conselho de Arte

A menos de um mês da disputa, o boi azul e branco avança na fase final das alegorias e aposta em estruturas gigantes para levar à arena o tema "Caprichoso, Brinquedo que Canta seu Chão".

Parintins (AM) – A menos de um mês das apresentações no Festival de Parintins, o Boi Caprichoso intensifica os trabalhos de preparação do espetáculo “Caprichoso, Brinquedo que Canta seu Chão”. Na manhã desta sexta-feira (5), o presidente Rossy Amoedo e integrantes do Conselho de Arte realizaram uma vistoria técnica nos galpões alegóricos para acompanhar a fase final de produção das estruturas que ocuparão a arena do Bumbódromo em 2026.

O encontro faz parte do cronograma semanal de fiscalização e tem como objetivo garantir que todas as alegorias atendam ao padrão de acabamento e qualidade artística que marca o bumbá azul e branco.

Conselho de Arte acompanha fase final das alegorias

Durante a visita, os conselheiros conversaram diretamente com os artistas responsáveis pela execução dos projetos. O diálogo permitiu alinhar demandas técnicas, solucionar questões logísticas e acompanhar a evolução dos trabalhos em tempo real.

Segundo o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, a produção vive uma importante fase de transição. Grande parte das alegorias já concluiu o revestimento estrutural e agora recebe pintura e elementos decorativos.

“Atuamos diretamente com os artistas, mas respeitando a liberdade criativa para que eles ampliem as possibilidades do projeto. O boi é um trabalho coletivo e toda essa construção contribui para um Caprichoso cada vez mais forte”, afirmou.

Fiscalização garante o padrão artístico do Caprichoso

O diretor de arena, Edwan Oliveira, destacou que as visitas frequentes são fundamentais para manter a excelência visual do espetáculo.

De acordo com ele, o acompanhamento contínuo permite corrigir detalhes, aperfeiçoar acabamentos e preservar a identidade estética do bumbá.

“Vamos ajustando pontos importantes, valorizando os acertos e eliminando excessos. Esse cuidado é o que mantém o padrão artístico do Caprichoso”, ressaltou.

Rossy Amoedo destaca grandiosidade das alegorias

Com experiência como artista alegórico, o presidente Rossy Amoedo afirmou que a presença da diretoria nos galpões permite respostas rápidas às demandas desta reta final de preparação.

Ao avaliar o estágio atual das obras, Rossy demonstrou confiança no planejamento e no cronograma de execução.

“O Caprichoso está na fase de finalização, com pintura, acabamento e decoração. Temos o maior boi de todos os anos. Ver os galpões repletos de alegorias gigantescas e tão belas nos dá a certeza de que vamos apresentar um espetáculo grandioso e competitivo”, declarou.

Patrick Araújo acompanha vistoria nos galpões

A visita também contou com a presença do levantador de toadas Patrick Araújo. O item 02 do Boi Caprichoso acompanhou o andamento dos trabalhos e reforçou a integração entre os setores artístico e musical do espetáculo.

Para o cantor, acompanhar de perto a dimensão das alegorias aumenta a responsabilidade e fortalece a emoção de defender o projeto na arena do Bumbódromo durante o Festival de Parintins 2026.

Caprichoso entra na reta final para o Festival de Parintins 2026

Com as alegorias em fase de acabamento, pintura e decoração, o Caprichoso avança para os ajustes finais do espetáculo “Caprichoso, Brinquedo que Canta seu Chão”.

A expectativa da diretoria é apresentar uma das maiores produções da história do bumbá azul e branco, reforçando a busca pelo título no Festival de Parintins 2026.

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