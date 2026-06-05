A Festa dos Visitantes 2026 já tem atrações confirmadas e promete abrir oficialmente a programação do Festival de Parintins com uma mistura de ritmos nacionais e regionais. Marcado para o dia 25 de junho, no Bumbódromo, o evento reunirá toadas, sertanejo, música eletrônica e piseiro para recepcionar turistas e moradores que chegam à ilha para acompanhar a disputa entre Caprichoso e Garantido.
A programação começa às 19h30 e terá como principais atrações o cantor Leonardo e o amazonense Filho do Piseiro. Além disso, o público acompanhará apresentações de artistas ligados ao universo dos bois-bumbás e shows de música eletrônica.
Confira as atrações confirmadas
A organização preparou uma programação diversificada para agradar diferentes públicos.
Entre os artistas confirmados estão:
- Canto da Mata, com repertório de toadas históricas e contemporâneas;
- Participações especiais de Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa e Edilson Santana;
- DJ Gabe, um dos principais nomes da música eletrônica nacional;
- Leonardo, ícone da música sertaneja brasileira;
- Filho do Piseiro, fenômeno amazonense que encerra a festa.
Leonardo é a principal atração nacional
Um dos momentos mais aguardados da noite será o show de Leonardo. O cantor levará ao palco sucessos que marcaram gerações e ajudaram a consolidar sua trajetória na música sertaneja.
Além disso, a apresentação reforça a proposta da Festa dos Visitantes de unir atrações nacionais à programação cultural que antecede o Festival de Parintins.
Filho do Piseiro estreia no palco da festa
Já o encerramento ficará por conta de Filho do Piseiro. O artista amazonense fará sua estreia na Festa dos Visitantes e promete colocar o público para dançar ao som de forró e piseiro.
Nos últimos anos, o cantor ganhou projeção nacional e se tornou um dos principais representantes do gênero no Amazonas.
Toadas e música eletrônica completam a programação
Antes dos shows principais, o grupo Canto da Mata abrirá a programação com clássicos e toadas contemporâneas dos bois-bumbás.
Enquanto isso, nos intervalos das apresentações, o DJ Gabe comandará a pista do Bumbódromo. O artista é considerado um dos principais expoentes da música eletrônica no cenário nacional.
Festa abre oficialmente o clima do Festival de Parintins
Tradicionalmente realizada na semana do festival, a Festa dos Visitantes funciona como uma grande recepção ao público que desembarca na cidade para acompanhar o espetáculo dos bois Caprichoso e Garantido.
Além do entretenimento, o evento também movimenta setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio, contribuindo para a economia local.
Neste ano, a festa conta com apresentação do Ministério da Cultura e da ENEVA, por meio da Lei Rouanet, além da realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
Entrada terá troca de alimentos por ingressos
Além das atrações musicais, a festa também terá caráter solidário. O Governo do Amazonas confirmou o retorno da troca de alimentos por ingressos para acesso ao Bumbódromo.
A Secretaria de Cultura divulgará nos próximos dias os detalhes sobre os pontos de coleta, período de troca e inscrições on-line para visitantes.
Assim, moradores e turistas poderão participar do evento e, ao mesmo tempo, contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade social.
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