Suspeito de tráfico é preso no Centro de Manaus após denúncia

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso, na manhã deste domingo (9), após uma denúncia de populares. A ação ocorreu em frente ao mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro da capital, e contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Segundo informações de populares, um caminhão estacionado no local estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas. A Guarda Municipal rapidamente atendeu à denúncia e, ao abordar o condutor do veículo, realizou buscas pessoal e veicular, encontrando substâncias que aparentavam ser cocaína e oxi.

Prisão

Durante a abordagem, foi constatado que o suspeito já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e associação ao tráfico, além de já ter cumprido pena pelo mesmo crime. Ao receber voz de prisão, ele tentou fugir e resistiu à abordagem, mas foi contido e algemado pelos agentes. Além do caminhão, uma motocicleta que estava em posse do suspeito também foi apreendida. Todo o material e o detido foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

O subcomandante do Grupamento Operacional da Guarda Municipal, Fernando Souza, destacou a importância da atuação da equipe na ocorrência. “A ação demonstra a eficiência do trabalho da Guarda Municipal em apoio à segurança pública, combatendo a criminalidade. Nossos agentes estão preparados para atender prontamente qualquer denúncia e garantir a segurança da população. A parceria com a sociedade e as polícias do Estado é fundamental para que possamos continuar desenvolvendo um trabalho eficaz e preventivo”, afirmou.

A Guarda Municipal reitera o pedido de apoio à população: ao observar pessoas com atitudes suspeitas, entre em contato pelo número 153. O grupamento de pronta resposta da Guarda realizará a abordagem necessária.

