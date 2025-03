Homem é encontrado morto com marcas de agressão na Zona Leste de Manaus

Testemunhas relataram que o corpo da vítima estava caído na calçada, com marcas de agressão na cabeça.

Um homem identificado como Cleuton da Silva Ramos, de 28 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (10) na Avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o corpo da vítima estava caído na calçada, com marcas de agressão na cabeça. Perto do local, uma pedra possivelmente usada no crime foi encontrada.

A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

