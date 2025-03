Homem é preso após invadir casa, render morador com faca em Manaus

Polícia encontrou o suspeito pouco depois do crime, ainda em posse de um televisor roubado. Ele foi levado ao 14º DIP.

Um homem de 31 anos invadiu uma casa para roubar e acabou preso neste sábado (8) na Rua Gregório, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 9h, a equipe policial patrulhava a área quando recebeu um chamado do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) sobre a invasão.

No local, os PMs falaram com um dos moradores, que contou ter sido rendido com uma faca pelo suspeito, que fugiu levando uma televisão de 43 polegadas.

Os policiais iniciaram buscas pela região e encontraram o homem com o televisor. Ele foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

