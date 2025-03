VÍDEO: Balsa perde controle e colide com porto em Humaitá

O impacto danificou a estrutura portuária e fez com que a balsa afundasse nas águas do Rio Madeira.

Neste domingo (9), uma balsa petroleira, composta por um empurrador e balsas, perdeu o controle e colidiu com o Porto IP4, na Unidade Portuária Edmilson Brasil, em Humaitá, interior do Amazonas. O impacto danificou a estrutura portuária e fez com que a balsa afundasse nas águas do Rio Madeira.

Este é o segundo acidente envolvendo balsas e portos no Amazonas em menos de um mês. Em 23 de fevereiro, um comboio de balsas colidiu com um porto na cidade de Borba.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento da colisão e os danos causados. A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, confirmou o incidente e informou que não houve vítimas.

A Agência Fluvial de Humaitá, ligada à Capitania Fluvial de Porto Velho, abriu um Inquérito Administrativo para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

