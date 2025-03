Homem é preso com munições e camisas da Polícia Civil de São Paulo em Manaus

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) na noite de domingo (09/03), no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Ele estava com 28 munições calibre 380 e duas camisas com identificação da Polícia Civil do estado de São Paulo.

A ação foi realizada pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) após denúncias de que um homem armado estaria trafegando em um veículo de placa FJF-1013. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito na avenida Coronel Teixeira e realizaram a abordagem.

Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado no carro. No entanto, após autorização da esposa do homem, os policiais revistaram a residência do suspeito, onde encontraram as munições e as camisas. O homem foi levado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) junto com o material apreendido.

A PMAM reforça a importância de denúncias anônimas pelos números 181 ou 190, garantindo sigilo ao denunciante.

Leia mais:

Homem é preso em Manaus por matar desafeto a tiros em Itacoatiara

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱