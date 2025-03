Polícia prende cantor de forró suspeito de esfaquear mulher

Francisco Elson Barbosa, vocalista da banda Forró Saborear, foi preso em flagrante na noite do último domingo (9), suspeito de esfaquear a companheira em Teresina (PI). O cantor teve a liberdade provisória concedida na segunda-feira (10).

A defesa de Francisco nega que ele responda por tentativa de feminicídio, destacando que o cantor foi indiciado pelos crimes de ameaça e lesão corporal.

“O Escritório Alan Mota Advogados associados vem a público esclarecer informações que circulam desde o dia de ontem a respeito do caso do Sr. Francisco Elson. Em diversas publicações, foi erroneamente divulgado que ele teria sido preso pelo suposto crime de tentativa de feminicídio, o que não condiz com a realidade dos fatos”, garante.