Vereador pede investigação sobre preço do combustível em Manaus

O presidente da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, vereador Paulo Tyrone (PMB), usou a tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (11), para denunciar postos de combustíveis que não estão atualizando o preço da gasolina.

Segundo o vereador, o preço da gasolina, na refinaria de Manaus, teve queda de R$ 0,22 que não foram repassados para o consumidor manauara. Em consulta ao site da Ream, é possível constatar que no dia 14 de fevereiro o litro do combustível estava sendo vendido por R$ 3,67; no dia 21 passou a ser vendido por R$ 3,57; uma semana depois, no dia 28, o preço teve uma nova queda e passou a custar R$ 3,49. Atualmente, o litro é repassado da refinaria para os postos de combustíveis por R$ 3,45. No entanto, não houve redução para os consumidores.

“Desde o dia 14 de fevereiro, o preço do combustível na refinaria tem diminuído e até o dia 7 de março, já reduziu 22 centavos, só que essa baixa não tem refletido na bomba. Os órgãos de defesa do consumidor precisam atuar de maneira muito firme, porque os consumidores da cidade de Manaus estão sendo prejudicados diariamente”, afirma o presidente da comissão de defesa do consumidor.

Paulo Tyrone destaca que a Comissão não tem poder de polícia, portanto, não pode exigir as notas fiscais de compra dos combustíveis nos postos e distribuidoras, e por isso vai acionar o Procon Amazonas e Procon Manaus para uma fiscalização conjunta.

“Vou oficiar o Procon do Estado, o Procon Manaus para que a gente faça uma fiscalização. As empresas que estão entre as refinarias e os postos de combustíveis são as distribuidoras, então, o foco das fiscalizações precisa ser nas distribuidoras que infelizmente tem um número limitado”, completou o vereador.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱