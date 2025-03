Homem é condenado a 27 anos por feminicídio da própria mãe em Manaus

Joel dos Santos Ferreira, de 40 anos, foi condenado a 27 anos e nove meses de prisão em regime fechado pelo homicídio qualificado (feminicídio) da própria mãe, Cleia Auzier dos Santos. O crime ocorreu em 23 de novembro de 2022, no conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova, em Manaus. A justiça proferiu a decisão nesta terça-feira (11).

A Justiça considerou o homicídio qualificado por motivo fútil, agravado pelo feminicídio e pela condição da vítima, que tinha mais de 60 anos. Joel já estava preso preventivamente e, com a condenação, o magistrado determinou o cumprimento imediato da pena, embora ainda caiba recurso.

O crime

O homicídio ocorreu na madrugada de 23 de novembro de 2022, por volta das 4h, na rua Arinayé, número 07, Conjunto Mundo Novo. Segundo a investigação, Joel chegou em casa alcoolizado e sob efeito de drogas, mas foi impedido de entrar pela mãe. Ele então arrombou o imóvel e iniciou uma discussão com Cleia.

Durante o conflito, a vítima gritou por ajuda, chamando “Ladrão! Ladrão!”. Joel a agrediu com um soco no rosto, fazendo com que ela caísse e batesse a cabeça em pedaços de madeira espalhados pela casa, que passava por reforma. Para se certificar de que Cleia havia morrido, Joel quebrou o pescoço dela com as mãos.

Ocultação do corpo

Após o crime, Joel dormiu. Ao acordar, enrolou o corpo da mãe em uma rede e o transportou em um carrinho de mão até um terreno próximo da residência, onde tentou ocultar o cadáver.

A sentença reforça a gravidade do crime, destacando a violência doméstica e a vulnerabilidade da vítima. Com a decisão judicial, Joel iniciará o cumprimento da pena imediatamente.

