Simples Assim chega a Manaus com Julia Lemmertz e grande elenco

O espetáculo Simples Assim será apresentado pela primeira vez em Manaus nos dias 21, 22 e 23 de março de 2025, no Teatro Amazonas. Inspirada nos livros Quem Diria Que Viver Iria Dar Nisso e Simples Assim, de Martha Medeiros, a montagem conta com Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro no elenco. Os ingressos estão à venda no site shopingressos.com.br.

Humor e reflexão no palco

Com direção de Ernesto Piccolo, idealização do produtor Gustavo Nunes e produção original da Turbilhão de Ideias, a peça busca trazer humor e reflexão sobre a sociedade contemporânea. O trio de atores interpreta vários personagens em transformações rápidas diante da plateia, utilizando figurinos diversos para dar vida às histórias.

A comédia retrata situações que misturam realismo e distopia, como um casal que só interage pelo celular, uma mulher que contrata uma dublê de si mesma e uma jovem que decide abandonar o amante para viajar a Marte. A obra provoca o público a refletir sobre a modernidade e os desafios das relações interpessoais.

Reflexão sobre o mundo moderno

A autora Martha Medeiros destaca que a peça retrata o espírito da época atual. “A vida é difícil, mas a simplicidade salva. Corruptos existem, mas eles nada podem contra a morte. A tecnologia nos domina, mas o amor segue imperioso. Tudo se entrelaça. É um texto para rir e pensar sobre essa birutice toda”, afirma.

Apresentado pela Bradesco Seguros, o espetáculo retorna aos palcos com uma turnê por cinco cidades, incluindo Manaus, São Luís, Recife, Campina Grande e Cuiabá. Desde a estreia, a peça já percorreu 14 cidades e realizou 68 apresentações.

Acessibilidade e classificação indicativa

A sessão de domingo, 23 de março, contará com serviços de intérprete de LIBRAS e audiodescrição para garantir a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual. A classificação etária do espetáculo é de 12 anos.

Sinopse

A montagem Simples Assim explora as complexidades da vida contemporânea com humor e crítica. Com histórias entrelaçadas, a peça discute temas como a solidão tecnológica, a fragilidade dos vínculos afetivos e a simplicidade que pode salvar o dia a dia caótico.

