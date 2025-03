Ex-vice-prefeito é preso pela PF no AM por desmatamento e lavagem de dinheiro

Prisão ocorreu durante a Operação Máscara Rural, realizada em parceria com o Ibama.

A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (12), um ex-vice-prefeito de Apuí, no interior do Amazonas, suspeito de envolvimento em um esquema de desmatamento ilegal, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu durante a Operação Máscara Rural, realizada em parceria com o Ibama.

Além da prisão, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão na cidade. As investigações apontam que o suspeito, que também ocupou cargos de secretário municipal, movimentou valores expressivos incompatíveis com sua capacidade financeira.

Relatórios policiais indicam transferências suspeitas para pessoas físicas e jurídicas sem justificativa aparente, além de saques e depósitos fracionados.

Imagens de satélite mostram que uma propriedade vinculada ao investigado passou por um intenso processo de desmatamento em agosto de 2024, atingindo áreas embargadas pelo IBAMA e regiões próximas. O dano ambiental estimado supera R$ 19 milhões, valor que será objeto de sequestro de bens.

O ex-vice-prefeito pode responder pelos crimes de desmatamento, invasão de terras da União e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas chegam a 17 anos de prisão.

