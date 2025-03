Diego Lopes em contagem regressiva para luta pelo título no UFC 314

O amazonense Diego Lopes se prepara para o maior desafio de sua carreira no MMA. Em exatamente um mês, no dia 12 de abril, ele enfrentará o australiano Alexander Volkanovski no UFC 314, no Kaseya Center, em Miami (EUA), na disputa pelo título peso-pena (66 kg).

Ascensão rápida no UFC

Diego Lopes entrou no UFC em maio de 2023 e perdeu em sua estreia contra Movsar Evloev. No entanto, ele se recuperou rapidamente, conquistando cinco vitórias seguidas e alcançando o top 3 da categoria. O título peso-pena ficou vago após Ilia Topuria subir para os leves (70 kg), abrindo caminho para a disputa do cinturão.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a luta entre Lopes e Volkanovski em fevereiro. O manauara celebrou a oportunidade nas redes sociais, destacando sua dedicação e persistência para chegar ao “title shot” (disputa pelo título).

“Trabalhei como ninguém nos últimos anos, aceitei desafios e ousadias que o UFC colocou na minha frente. Eu disse sim em todas as situações, mesmo quando não era algo favorável para mim. Em menos de dois anos dentro do UFC, terei minha oportunidade de lutar pelo título. Eu não vou falhar. Sonhe, acredite e faça acontecer”, escreveu Diego em seu perfil no X (antigo Twitter).

Possível defesa contra um brasileiro?

O UFC 314 também contará com a estreia de Patrício Pitbull, ex-campeão do Bellator. Caso vença Yair Rodriguez de forma convincente, ele pode se tornar o próximo desafiante ao cinturão peso-pena.

Em entrevista ao site MMA Fighting, Diego Lopes comentou sobre essa possibilidade. “Acho que depende de como ele vencer a luta. Se ele vencer bem e o UFC ver isso como um bom negócio, tenho certeza de que o UFC vai trabalhar e ver quem será o próximo desafiante”, afirmou.

Chance de recolocar o Brasil no topo

Se vencer Volkanovski, Diego Lopes devolverá ao Brasil o título peso-pena após oito anos. O último campeão brasileiro na categoria foi José Aldo, que perdeu o cinturão para Max Holloway no UFC 212, realizado no Rio de Janeiro em junho de 2017.

Diego Lopes tem agora um mês para finalizar sua preparação e buscar a consagração no octógono.

