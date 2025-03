Amazonas goleia na estreia e avança na Copa do Brasil Sub-17

O Amazonas estreou com uma goleada na Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta terça-feira (11), no Estádio Carlos Zamith, a equipe venceu o Monte Roraima-RR por 5 a 0 e garantiu vaga na segunda fase. Thiago (duas vezes), Edmundo, Kauê e Nicolas marcaram os gols da Onça-pintada.

Goleada e classificação

Com um pênalti desperdiçado para cada lado no primeiro tempo, o Amazonas abriu o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa. Thiago foi o destaque da partida ao marcar dois gols, um de pênalti e outro de cabeça após cobrança de escanteio. A equipe, comandada pelo técnico Renato Abrantes, manteve o controle do jogo e consolidou a vitória com gols de Edmundo, Kauê e Nicolas.

Próximo desafio

Com o resultado, o Amazonas avança para a segunda fase da competição e enfrentará o Mazagão-AP, que eliminou o Remo-PA nos pênaltis. A partir desta fase, os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta. Segundo a tabela básica do torneio, as partidas devem ocorrer nos próximos dois meios de semana.

