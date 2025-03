Batucada do Garantido realiza noite tribal com pajé em Manaus

A Batucada do Boi Garantido realiza, no próximo sábado (15), o 2º evento oriundo da parceria com o Mercado de Origem da Amazônia. Depois do grandioso sucesso, do início de 2025, o 2° Ensaio da Batucada prepara para o público uma noite de rituais, mística e performances com o pajé do Garantido, Adriano Paketá, item campeão do Festival Folclórico de Parintins.

Paketá se declarou feliz pelo convite da Batucada a se apresentar no novo lugar de ensaios encarnados, em Manaus.

“A expectativa é muito grande de poder contribuir um pouco mais com o Garantido, e principalmente agora contribuir com a história do nosso estado, da nossa capital, nesse novo lugar dos ensaios da Batucada”, afirmou o pajé encarmado.

Adriano se apresenta acompanhado de David Assayag e da Batucada a partir das 22h30. Mas a programação começa bem antes, às 19h, com P.A. Chaves e Gabriel Guimarães. Depois do show com Paketá, entram Carlinhos do Boi, Luciano Araijo, Márcia Siqueira (20h30 às 22h30). Finalizando a programação com Leonardo Castelo, às 1h.

Durante toda a noite, os grupos oficiais Garantido Show (cia de dança) e Comando Garantido (torcida) estarão completando o cenário do espetáculo.

“O sucesso do primeiro evento deu provas de que a torcida apaixonada quer mais. Por isso, temos o compromisso de oferecer um evento de qualidade, com nível artístico alto, mas também os serviços dignos da nossa torcida’, afirmou Rivaldo Pereira, coordenador da Batucada em Manaus.

Parceria

Os Ensaios da Batucada, em Manaus, começaram no dia 1° de fevereiro com a casa totalmente lotado. A repercussão positiva da realização do evento no complexo Booth Line, no Centro Histórico de Manaus, segue a proposta do Mercado de Origem da Amazônia, pertencente ao grupo UAI, de Belo Horizonte (MG). Além de divulgar a cultura e arte locais, o projeto já reúne dezenas de produtores regionais em uma exposição permanente.

“No primeiro ensaio as pessoas já aderiram ao nosso projeto junto à Batucada do Garantido e aprovaram a realização dos ensaios nesse espaço, que pertence à população e é palco para representações culturais como essa. Agora nossa expectativa é recebemos a todos nessa noite tribal especial. Aguardamos a todos”, destacou o idealizador do projeto de revitalização do antigo Booth Line, hoje Mercado de Origem da Amazônia, Elias Tergilene.

Informações

Vendas antecipadas podem ser feitas por meio do número (92) 99216-4399.

Programação completa

2° Ensaio da Batucada

Data: 15/02

Horário: 17h00

Local: Complexo Boothline, rua Tamandaré, centro histórico de Manaus.

Programação de horários

19h00 às 20h30 – PA CHAVES E GABRIEL GUIMARÃES

20h30 às 22h30 – CARLINHOS DO BOI, LUCIANO ARAÚJO E MARCIA SIQUIERA

22h30 às 01h00 – DAVID ASSAYAG E LEONARDO CASTELLO

(*) Com informações da assessoria

