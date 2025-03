Justiça suspende portaria que restringia promoções na Polícia Civil

Em decisão liminar, a Justiça acolhe pedido do MPAM e suspende a Portaria que restringia promoções na Polícia Civil do Amazonas.

A Justiça do Amazonas atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado (MPAM) e determinou a suspensão imediata do Processo de Progressão Funcional das Carreiras da Polícia Civil. A decisão liminar foi tomada em resposta à Portaria nº 060/2025, da Delegacia-Geral da Polícia Civil, que condicionava as promoções à adesão de servidores a um acordo administrativo com renúncia de direitos patrimoniais.

A sentença foi proferida pela desembargadora Nélia Caminha Jorge, que reconheceu a ilegalidade da norma. Para ela, a medida violava os princípios da legalidade e da isonomia, criando uma diferenciação injustificada entre os policiais civis.

Decisão do MPAM e impacto da medida

A ação civil pública (Processo nº 0049388-17.2025.8.04.1000) foi movida pela 60ª Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (Proceapsp). Segundo o MPAM, a portaria estabelecia requisitos arbitrários para a ascensão funcional dos servidores, prejudicando aqueles que não aceitassem renunciar aos seus direitos patrimoniais.

O promotor de Justiça, Armando Gurgel Maia, destacou a importância da decisão. “Essa decisão do Tribunal de Justiça confirma a legalidade e a justiça da atuação desta promotoria, que visa assegurar que as promoções dentro do quadro da Polícia Civil aconteçam conforme os critérios constitucionais de antiguidade e merecimento”, afirmou.

Riscos de promoções com base em critérios ilegais

A desembargadora Nélia Caminha Jorge alertou que a continuidade do processo de promoção sob tais condições poderia gerar impactos irreversíveis na estrutura funcional da corporação. “A consolidação desse processo, com a efetivação das promoções, pode ocorrer a qualquer momento, gerando efeitos institucionais irreversíveis”, pontuou.

Com a concessão da tutela provisória, as Portarias nº 060/2025 e nº 196/2025 ficam suspensas até posterior deliberação judicial. A decisão obriga o Estado do Amazonas a cumprir a ordem imediatamente, garantindo que todos os servidores aptos à promoção sejam incluídos no processo sem exigências indevidas.

O promotor Gurgel Maia concluiu: “Com essa medida, impedimos a concretização de um critério ilegal e discriminatório que excluiria servidores aptos à promoção apenas porque não aceitaram abrir mão de valores patrimoniais.”

(*) Com informações da MPAM

Leia mais: Moraes critica big techs e ironiza acusações de ser comunista

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱