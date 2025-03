Ronaldo Fenômeno desiste de candidatura à presidência da CBF

Ronaldo Fenômeno retirou sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12), por meio de suas redes sociais. O ex-atacante, três vezes eleito o melhor jogador do mundo, afirmou que desistiu da disputa após perceber que a atual gestão tem o apoio da maioria das federações estaduais.

“Se a maioria apoia, pouco importa minha opinião”, diz Ronaldo

No comunicado, Ronaldo explicou sua decisão e criticou o sistema eleitoral da CBF.

“Depois de declarar publicamente o meu desejo de me candidatar à presidência da CBF no próximo pleito, retiro aqui, oficialmente, a minha intenção. Se a maioria com o poder de decisão entende que o futebol brasileiro está em boas mãos, pouco importa a minha opinião”, afirmou o ex-jogador.

Em dezembro de 2024, Ronaldo revelou que planejava concorrer à presidência da CBF. Entre suas propostas, estava a contratação do técnico Pep Guardiola, do Manchester City, para comandar a Seleção Brasileira. Na época, ele já havia iniciado conversas com dirigentes da FIFA e da Conmebol para viabilizar sua candidatura.

No entanto, ao buscar apoio das federações estaduais, Ronaldo encontrou resistência. Das 27 entidades, 23 manifestaram apoio à gestão atual de Ednaldo Rodrigues, o que inviabilizou a candidatura do Fenômeno.

Bastidores da eleição e o retorno de Ednaldo Rodrigues

Ednaldo Rodrigues assumiu a presidência da CBF interinamente em 2021 e foi eleito oficialmente no ano seguinte. Ele se tornou o primeiro presidente negro e nordestino da entidade. Em dezembro de 2023, suspeitas de irregularidades levaram à sua destituição, mas uma liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu seu retorno ao cargo até 2026.

Para viabilizar sua candidatura, Ronaldo também precisaria vender o Real Valladolid, clube espanhol do qual é proprietário. O processo de venda já estava em andamento para evitar conflitos de interesse, mas a falta de apoio das federações dificultou qualquer avanço na candidatura.

Eleições ainda sem data definida

As eleições para a presidência da CBF ainda não têm data marcada. Com a desistência de Ronaldo, Ednaldo Rodrigues é o único candidato até o momento. Como o atual mandato expira em março de 2026, a entidade já está dentro do prazo para convocar a eleição.

Em entrevista à ESPN no final de fevereiro, Ronaldo criticou o sistema eleitoral da CBF e disse que sempre houve manobras para impedir candidaturas concorrentes.

“O sistema hoje da CBF é feito para quem está lá sentado na cadeira se perpetuar. A situação sempre consegue a reeleição, dificultando qualquer candidatura. Nunca tivemos uma eleição com dois candidatos na CBF, sempre houve uma articulação para impedir outra chapa”, declarou o ex-jogador.

