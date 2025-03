Vini Jr. é vítima novamente de racismo por torcida do Atlético de Madrid: “Chimpanzé”

Torcedores do Atlético entoaram cânticos ofensivos contra o jogador brasileiro.

O atacante Vinícius Júnior foi alvo de mais um episódio lamentável de racismo antes do duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final da Champions League. Torcedores do Atlético entoaram cânticos ofensivos contra o jogador brasileiro nos arredores do Estádio Metropolitano, em Madri.

Cânticos Racistas e Repercussão

Os torcedores do Atlético de Madrid cantaram “Vinícius, chimpanzé” enquanto portavam sinalizadores. O coro racista foi uma versão ofensiva do canto original “Alé, Alé, Alé, Atleti te amo, contigo até o final”.

Este não é o primeiro caso envolvendo Vini Jr. e torcedores do Atlético. Há um ano, nas oitavas da Champions, o brasileiro foi alvo dos mesmos insultos, mesmo sem estar em campo. Na ocasião, o jogador manifestou indignação nas redes sociais e cobrou punições da Uefa.

Histórico de Casos de Racismo

O Atlético de Madrid tem um histórico de episódios racistas, e Vini Jr. tem sido um dos principais alvos nos últimos anos. Em janeiro de 2023, um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado em uma ponte, simulando um enforcamento, acompanhado de uma faixa com a frase “Madri odeia o Real”.

Em setembro de 2024, torcedores do Atlético arremessaram objetos em campo e gritaram insultos racistas durante outro clássico. O clube expulsou nove sócios por “atos classificados no regulamento interno”, mas não especificou os motivos.

La Liga e Medidas Contra o Racismo

A La Liga adota um protocolo de “tolerância zero” contra atos racistas e condenou energicamente as ofensas a Vini Jr. Em junho de 2024, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão e dois anos de banimento de estádios por insultos racistas ao brasileiro. No entanto, eles utilizaram um recurso legal para suspender a pena.

Reação de Vini Jr. e Cobrança por Justiça

Vini Jr. tem sido vocal no combate ao racismo no futebol. Após o episódio mais recente, o jogador deve cobrar novamente ações efetivas das autoridades esportivas e da Justiça espanhola. A luta contra o racismo no esporte continua, e casos como este reforçam a necessidade de medidas mais duras e eficazes.

Próximos Passos

Enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid decidem quem avança para as quartas da Champions League, a discussão sobre o racismo no futebol ganha destaque novamente. A pressão por punições exemplares e a conscientização sobre o tema seguem como desafios urgentes para o esporte e a sociedade.

Leia mais:

Vini Jr. está fora da estreia do Brasil nas eliminatórias

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱