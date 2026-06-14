Curaçau entrou para a história da Copa do Mundo neste domingo (14). Estreante no torneio, a seleção caribenha marcou seu primeiro gol em Mundiais durante o jogo contra a Alemanha, válido pela primeira rodada do Grupo E.
O autor do feito foi o meio-campista Livano Comenencia, de 22 anos. O jogador balançou as redes e registrou um momento histórico para o futebol de Curaçau em sua estreia na competição.
Gol histórico saiu em jogo contra a Alemanha
O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo do jogo contra a Alemanha. Comenencia iniciou um contra-ataque, acompanhou a jogada e aproveitou uma sobra após corte da defesa alemã.
Em seguida, o camisa 23 finalizou de primeira com o pé esquerdo. A bola ainda desviou em Joshua Kimmich antes de vencer o goleiro Manuel Neuer e entrar para a história de Curaçau.
Além disso, o gol marcou a primeira vez que Curaçau balançou as redes em uma Copa do Mundo.
Quem é Livano Comenencia
Atualmente, Comenencia atua pelo FC Zurich, da Suíça. Antes disso, o meio-campista passou pelas categorias de base do PSV, da Holanda, e da Juventus, da Itália.
Agora, o jogador passa a ocupar um lugar especial na história de Curaçau por ter marcado o primeiro gol da seleção em Mundiais.
Curaçau já havia batido recorde
A classificação para a Copa do Mundo já representava um feito inédito para Curaçau. A seleção garantiu vaga após superar a Jamaica nas Eliminatórias da Concacaf.
Além disso, Curaçau chegou ao torneio com outro recorde. O país se tornou a menor nação, em território e população, a disputar uma Copa do Mundo, com cerca de 444 km² e aproximadamente 160 mil habitantes.
Por isso, o gol marcado em jogo contra a Alemanha ganha ainda mais importância para o futebol local.
Curaçau integra o Grupo E ao lado de Alemanha, Equador e Costa do Marfim e segue em busca de novos capítulos históricos nesta Copa do Mundo.
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