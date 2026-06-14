AGENDA DA COPA

Grupos E e F entram em campo neste domingo com Alemanha, Holanda, Japão e Suécia em busca dos primeiros pontos no Mundial.

Alemanha, Holanda e Japão entram em campo neste domingo (14), quando os grupos E e F fecham a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. Ao todo, quatro partidas movimentam o torneio nos Estados Unidos e no México, incluindo a estreia de algumas das seleções mais aguardadas desta fase de grupos.

Jogos deste domingo

Grupo E

Alemanha x Curaçau, às 14h, em Houston (EUA)

Costa do Marfim x Equador, às 20h, na Filadélfia (EUA)

Grupo F

Holanda x Japão, às 17h, em Dallas (EUA)

Suécia x Tunísia, às 23h, em Monterrey (México)

Alemanha tenta confirmar favoritismo

Tetracampeã mundial, a Alemanha chega como principal candidata à liderança do Grupo E. Além da tradição em Copas do Mundo, a seleção alemã conta com um elenco experiente e aparece entre as favoritas para avançar ao mata-mata.

Por outro lado, o Equador surge como forte concorrente pela segunda vaga. A equipe sul-americana fez uma campanha consistente nas Eliminatórias e terminou à frente do Brasil na classificação.

Enquanto isso, Costa do Marfim aposta na força física e na velocidade para surpreender os adversários. Já Curaçau disputa sua primeira Copa do Mundo e busca fazer história logo na estreia.

Grupo F reúne equilíbrio e candidatos à classificação

Diferentemente do Grupo E, o Grupo F chega sem um favorito isolado. Holanda, Japão, Suécia e Tunísia aparecem com chances reais de avançar à próxima fase.

A Holanda tenta usar a tradição em Mundiais para começar com vitória. Além disso, a seleção conta com jogadores experientes e costuma apresentar um sistema defensivo sólido.

Da mesma forma, a Suécia aposta na organização tática e na regularidade para brigar pela classificação.

O Japão, por sua vez, vive uma das gerações mais promissoras de sua história recente. A equipe asiática combina velocidade, intensidade e disciplina tática, fatores que podem fazer a diferença na disputa.

Já a Tunísia chega como possível surpresa da chave. Apesar de ser considerada azarã, a seleção africana fez uma boa campanha nas eliminatórias e tenta começar o Mundial somando pontos.

Rodada pode definir primeiros líderes

Além de abrir a caminhada das seleções na competição, os confrontos deste domingo podem indicar quem largará na frente na corrida por uma vaga nas oitavas de final.

Por isso, os resultados dos grupos E e F serão acompanhados de perto por torcedores e seleções que sonham com uma das vagas na fase eliminatória da Copa do Mundo.

Leia mais

Escócia lidera grupo do Brasil e aumenta pressão por vitória da Seleção na Copa; veja tabela