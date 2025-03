Viviana Lira e Gisele Postal são nomeadas para comandar o Fundo Manaus Solidária

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta terça-feira (12), a nomeação de Viviana Pinheiro Lira de Oliveira e Gisele Menezes dos Santos Postal para os cargos de presidente e vice-presidente do Fundo Manaus Solidária (FMS), respectivamente, em substituição a Emerson Castro e Janaína Jamilla, que estavam à frente da pasta. O decreto de nomeações foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na Edição 6026.

Viviana Lira, bacharel em Direito, ganhou destaque nas eleições de 2024. Ao assumir a presidência do FMS, ela expressou sua gratidão pelo convite e se comprometeu em dar continuidade ao trabalho realizado pela equipe já em atuação. “Gratidão pelo convite para presidir o Manaus Solidária, junto com a equipe que já está em operação. Assumo este desafio de continuar um excelente trabalho, somando com o desenvolvimento e a eficiência, para que possamos servir da melhor maneira na nossa cidade”, afirmou.

Por sua vez, Gisele Postal, agora vice-presidente do FMS, tem uma trajetória consolidada na gestão de políticas públicas voltadas à mulher. Ela atuou como supervisora, coordenadora e gerente da rede de atendimento à mulher na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva de Política para as Mulheres (Sepm). Gisele também foi gerente do projeto “Manaus por Elas”, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e tem contribuído para o fortalecimento de políticas públicas focadas na proteção e promoção dos direitos das mulheres.

Fundo Manaus Solidária

O Fundo Manaus Solidária tem um papel fundamental na assistência social e na inclusão de cidadãos em situação de vulnerabilidade. Neste ano, mais de 115 organizações serão beneficiadas pelo edital 001/2024, voltado para projetos autossustentáveis que geram emprego e renda. Com um investimento superior a R$ 11 milhões, a iniciativa visa fortalecer as ações de inclusão social e desenvolvimento econômico na capital amazonense.

