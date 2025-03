Corpo esquartejado é encontrado em mala boiando em igarapé de Manaus

Um corpo esquartejado foi encontrado na manhã desta quinta-feira (13) dentro de uma mala que boiava em um igarapé na rua Dom Jackson Damasceno, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, garis que faziam a limpeza no local encontraram os restos mortais e acionaram as autoridades.

A cabeça da vítima ainda não foi localizada. O tronco e parte de uma perna estavam dentro da mala e de uma bolsa.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

