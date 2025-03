Homem é preso por usar nome falso nas redes sociais e pedir nudes de adolescente no AM

Um homem de identidade não identificada foi preso em Jutaí, interior do Amazonas, nesta quarta-feira (12), por armazenar conteúdo pornográfico infanto-juvenil envolvendo uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a delegada Mariane Bezerra, da 56ª DIP, as investigações começaram após a tia da vítima procurar a delegacia de Jutaí e relatar que encontrou imagens íntimas de sua sobrinha no celular dela, enviadas a um homem. A partir dessa denúncia, foi iniciada a investigação para identificar o responsável.

“A adolescente relatou, durante escuta especializada, que conheceu o indivíduo em uma rede social e que começou um relacionamento virtual com ele, em 2023. Ele pedia fotos desde o início e a induziu a práticas de automutilação, chegando a pedir que ela tatuasse o nome dele no corpo com uma gilete”, explicou a delegada.

Segundo a delegada, diante dos fatos, foi solicitado o apoio do DIPJ para identificar o autor e, com isso, descobriu-se que ele mora na cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco.

“A vítima informou o número do celular do homem e solicitamos da operadora de telefonia a quebra do sigilo a fim de obter o cadastro do dono da linha. Então, verificamos que o número estava em nome de um homem cujo o nome não coincidia com a identificação que a adolescente conhecia”, disse a delegada.

Conforme a delegada, a partir disso, foi constatado que o autor teria mentido sobre a sua verdadeira identidade para a adolescente a fim de conseguir fotos pornográficas infanto-juvenis, além de induzi-la à automutilação

“Foi feito contato com a Polícia Civil de Pernambuco, para informar sobre o caso. Em interrogatório, o autor negou conhecer a vítima e toda imputação que lhe foi feita. Com base nos fatos, foi solicitado à Justiça a prisão preventiva do autor, a qual foi cumprida no Vale das Uvas, no povoado Serrote do Urubu, em Petrolina”, finalizou.

O homem responderá por armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil e ficará à disposição da Justiça.

