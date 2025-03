Dupla é presa após vídeo de arrastão viralizar em Manaus

Dois homens, um de 26 anos e outro de idade não informada, foram presos nesta quarta-feira (12) por praticarem arrastões em Manaus. A polícia recebeu uma denúncia informando que um dos integrantes da quadrilha, procurado pela polícia, estava em uma estância localizada na rua São Lázaro, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Ao chegarem ao local, por volta das 17h, os policiais militares se depararam com alguns homens, que fugiram pelo fundo do imóvel, passando pelas casas vizinhas ao perceberem a presença da equipe da Rocam.

Segundo o capitão Murta, da Rocam, a localização dos suspeitos foi possível graças à ajuda da população, que assistiu a um vídeo nas redes sociais mostrando uma das ações do bando. A equipe da Rocam recebeu a denúncia sobre a localização de um dos suspeitos pela linha direta da unidade especializada, o (92) 99280-7574.

“As equipes Rocam, utilizando motocicletas, fizeram patrulhamento nas redondezas do local informado, momento em que localizaram o infrator com as características repassadas. Ele tentou fugir, mas não teve sucesso, e a equipe conseguiu capturá-lo”, relatou o policial.

De acordo com o capitão Murta, as roupas usadas pelos suspeitos no vídeo, duas motocicletas utilizadas nos roubos, materiais subtraídos das vítimas, como dois aparelhos celulares, uma trouxinha de cocaína e uma balança de precisão, foram encontradas no local.

“Com a informação (denúncia), conseguimos capturar o segundo infrator e apreender a segunda motocicleta. Ele estava no bairro Vieiralves. Assim, conseguimos tirar de circulação dois infratores que estavam cometendo roubos na cidade de Manaus”, enfatizou.

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar qualquer ação criminosa por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

