Inscrições abertas para aula gratuita de produção de ovos de chocolate, em Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de oportunizar capacitação profissional para quem busca ganhar dinheiro extra na páscoa, a rede de supermercados Super Nova realiza na próxima sexta-feira, 14, das 17h às 20h, na unidade do Parque Mosaico, na zona centro-oeste de Manaus, uma aula prática de produção de ovos de chocolate em parceria com o confeiteiro Lipe Quaresma.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link https://bit.ly/aulapraticasupernova .

Nesta primeira edição estão sendo disponibilizadas 26 vagas, sendo 3 para acolhidas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC Amazonas), 3 para Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência (Fada Manaus) e 20 para pessoas que são beneficiárias de programas sociais.

Para a cofundadora da empresa, Elisama Brito, essa é uma ótima oportunidade para estreitar os laços com a comunidade e ainda fomentar o empreendedorismo feminino.

“Muitas mulheres desejam aumentar sua renda extra durante a época de Páscoa, quando a venda de ovos de chocolate está em alta, mas nem todas têm condições de investir em cursos de capacitação. Nesse contexto, o empreendedorismo feminino se torna ainda mais vital para impulsionar a economia”.

Programação

O minicurso terá duração de 3 horas e será ministrado pelo confeiteiro pernambucano Lipe Quaresma. O profissional possui vasta experiência no ramo de gastronomia e nos últimos 7 anos, assim que chegou a Manaus, passou a se especializar na confeitaria.

Hoje, além de atuar na produção de doces para eventos, Quaresma representa marcas renomadas no mercado e também costuma ministrar cursos de curta e longa duração.

As participantes receberão instruções desde a etapa inicial das cascas de ovos de chocolate até dicas de decoração, uma forma de levá-las a ter mais noção sobre esse tipo de produto.

“Eu me sinto muito honrado quando entro num papel de suporte, de iniciação, no papel de mudança de vida, de pontapé inicial para uma jornada mais bonita na vida delas”, destacou.

Solidariedade

As participantes devem preparar de 2 a 3 ovos durante o minicurso. Todo o material produzido será doado para crianças de uma comunidade do município de Rio Preto da Eva.

“Com o crescimento por ovos gourmet, caseiros, a gente uniu as duas coisas, já que vamos ensinar mulheres que têm essa necessidade e desejo de aprender. Depois iremos doá-los para crianças ribeirinhas que, com certeza, irão amar esse presente”, explicou Brito.

Serviço: Aula prática de produção de ovos de chocolate

Data: Sexta-feira, 14/03/2024

Horário: 17h às 20h

Onde: Super Nova Mosaico – Av. Desembargador João Machado, s/n – Parque Mosaico – Planalto

Pré-Requisito: Ser beneficiária de programas sociais governamentais (a interessada deverá anexar um comprovante no formulário de inscrição).

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱